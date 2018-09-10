《傳聞》中石化（００３８６）分拆有眉目

《傳聞》近月中石化（００３８６）股價抗跌力十足，上周五（７日）力守７﹒３８元，下

跌５仙。據悉中石化分拆銷售業務上市快將有眉目，令短期股價可以繼續跑贏大市，在７﹒２元

至７﹒３元水平，相信有不俗承接力。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

