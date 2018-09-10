《魚缸博客》馬雲退休係入手好機會？阿里健康（２４１）等位入貨

《魚缸博客》呢幾日傳到通天嘅消息，就係馬老師（馬雲）正式宣布退休，呢個消息對市場

而言，都唔算係一個震撼彈，因為香江魚缸已入咗技術性熊市，炒乜死咩個隻，焦點都落晒係藍

籌股，邊會重有人理啲魚毛。

之但係，正正焦點落晒係藍籌，相信唔少散戶都蟹晒向度，而資金亦有機會轉追一啲細價小

小嘅股份炒波幅，今日留意到阿里健康（００２４１）因為馬雲退休嘅消息而跌落嚟，相信會係

一個幾好嘅買入機會。

叫得「阿里」兩粒字，咁梗係做緊「未來業務」，阿里健康主要將線上線下嘅醫療服務整合

，呢一排就不斷收購或者同一啲大藥房合作，好似計劃緊做一種全新嘅藥品零售模式，例如三十

分鐘送藥上門，或者夜間送藥服務，將一啲小病小痛透過網上平台解決，足不出戶都可以睇到醫

生。

當然啦，呢種咁高科技嘅服務，要達到龐大收益相信都需要一點兒時間，所以你話要等佢再

爆升，可能要係下個業績先有機會。

但目前炒下短線都重可以，呢隻股喺８﹒３銀左右遇見阻力，呢兩三個月都向度炒緊上落波

幅，缸友們可以留意住。呢隻股目前係大約６﹒３銀有小小支持，今日都跌過落７﹒２０銀，預

料向下跌機會頗大，如果跌穿７銀可以先入一注試試佢；跌到落６﹒３銀的話可以再入一注溝淡

成本，等位博反彈上，有三成水位都有機會！但如果一穿６蚊，就可能要離場啦。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

