《傳聞》險企投資收益降基金減持，天然氣自產量增落行中石油

《傳聞》市場消息稱，全球金融市場不穩定，下半年環球保險企業投資收益普遍趨降，基金

傾向減持保險企業，特別是亞洲市場比重高的企業。友邦保險（０１２９９）昨日失守６２元，

下跌近３％，下一個支持位將退守至６０元路。

另一方面，為配合天然氣需求增加，除了增加進口海外氣源之外，同時增大天然氣自產能力

，這對中國石油（００８５７）有利，昨日（１０日）股價以５﹒８３元收市，上升３仙，在５

﹒６元至５﹒８元低吸，有值博率。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

