《傳聞》市場消息稱，全球金融市場不穩定，下半年環球保險企業投資收益普遍趨降，基金
傾向減持保險企業，特別是亞洲市場比重高的企業。友邦保險（０１２９９）昨日失守６２元，
下跌近３％，下一個支持位將退守至６０元路。
另一方面，為配合天然氣需求增加，除了增加進口海外氣源之外，同時增大天然氣自產能力
，這對中國石油（００８５７）有利，昨日（１０日）股價以５﹒８３元收市，上升３仙，在５
﹒６元至５﹒８元低吸，有值博率。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
11/09/2018 09:16
《傳聞》險企投資收益降基金減持，天然氣自產量增落行中石油
《傳聞》市場消息稱，全球金融市場不穩定，下半年環球保險企業投資收益普遍趨降，基金
傾向減持保險企業，特別是亞洲市場比重高的企業。友邦保險（０１２９９）昨日失守６２元，
下跌近３％，下一個支持位將退守至６０元路。
另一方面，為配合天然氣需求增加，除了增加進口海外氣源之外，同時增大天然氣自產能力
，這對中國石油（００８５７）有利，昨日（１０日）股價以５﹒８３元收市，上升３仙，在５
﹒６元至５﹒８元低吸，有值博率。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|生財有道11/09/2018
【新iPhone】傳21日正式發售 終可支援雙卡?!
|剖析天下11/09/2018
新興市現10年最長跌浪
|剖析天下11/09/2018
日本央行 稱長時間內不加息
|FOCUS11/09/2018
【FOCUS】「股王」祭回購 散戶打不死？
|國際動態11/09/2018
瑞典執政黨得票僅41% 料懸峙國會組閣更難
|生財有道10/09/2018
【跌跌不休】港股下行風險高 沽出股票期貨對沖正股下跌風險
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰