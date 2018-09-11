《傳聞》紫金（０２８９９）物色收購

《傳聞》國際金價回落至１２００美元以下水平，但據悉紫金礦業（０２８９９）擬在金價

回落，趁機進行收購，預期紫金在回落至２﹒５元至２﹒６元的水平，會有不俗的支持，可考慮

吸納，作中長線投資。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

