《傳聞》國際金價回落至１２００美元以下水平，但據悉紫金礦業（０２８９９）擬在金價
回落，趁機進行收購，預期紫金在回落至２﹒５元至２﹒６元的水平，會有不俗的支持，可考慮
吸納，作中長線投資。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
11/09/2018 09:17
《傳聞》紫金（０２８９９）物色收購
《傳聞》國際金價回落至１２００美元以下水平，但據悉紫金礦業（０２８９９）擬在金價
回落，趁機進行收購，預期紫金在回落至２﹒５元至２﹒６元的水平，會有不俗的支持，可考慮
吸納，作中長線投資。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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