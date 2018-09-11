《傳聞》俄鋁（００４８６）受美國制裁擬準備減產

《傳聞》據悉俄羅斯鋁業巨頭俄鋁（００４８６）受美國制裁，因此未能展開年度合同談判

，正準備減產。

美國允許俄鋁與已簽約的客戶繼續進行生意至１０月２３日止，但不得簽署新合同。另外，

消息指俄鋁或於本月開始限制包括西伯利亞地區產量，可能會令鋁業陷入一場危機。



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