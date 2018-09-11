《傳聞》美團（０３６９０）首兩天錄近１２億元孖展，暫未足額

《傳聞》本港第二隻「同股不同權」新股－美團點評（０３６９０）招股首兩日，孖展認購

額尚未足額。綜合市場消息，１６間券商合共借出近１２億元孖展，以其公開招股集資

１７﹒２９億元計，相當於認購額的６７％。

內地餐廳點評平台－美團點評招股價每股介乎６０至７２元，以每手１００股計，入場費為

７２７２﹒５５元。今日（１１日）截孖展認購，本周三（１２日）截公開認購，預計本月２０

日主板掛牌。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

