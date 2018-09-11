《魚缸博客》好醫生（０１８３３）獲納入港股通，可隨北水追入

《魚缸博客》自從今年７月開始，外圍就存在好多不確定因素，再加上中美之間嘅科技股大

起大落，缸友嘅避險意識都愈嚟愈濃厚。唯獨平安好醫生（０１８３３）嘅走勢就好「硬淨」，

喺呢段期間仲跑贏孖屐添！就喺噚日（１０日），平安好醫生正式成為港股通名單之一，呢個舉

動令佢重新受到「孖屐」關注！

其實呢間公司嘅前景可以由行業、公司內在因素，同埋數據分析。首先，養老、教育、醫療

，又被祖國稱為新「三駕馬車」等領域嘅需求出現咗好大增長，以解決祖國經濟內需相關問題口

喎！「互聯網＋醫療健康」同屬神州政策支持，及大力鼓勵發展嘅行業之一，預期呢個趨勢將會

成為公司增長嘅燃料。公司在內因素方面，平安好醫生最近採用咗ＡＩ問診，佢嘅用戶數據分析

同埋產業閉環生態亦可以見到公司為提升提升內部效率嘅決心。數據方面，平安好醫生喺註冊、

活躍用戶，同埋在線諮詢量等等相關數據都錄得高速增長。加上今年８月公布嘅中期成績更加喺

超出缸友預期。

好醫生業績前景亮麗，獲納入港股通後相信可以獲北水垂青，今日佢嘅股價都畀缸友捧高高

，午市彈起近３巴仙。呢隻股日前十天線向上突破廿天線，上行機會頗大，缸友可以五十天線（

約４５﹒３銀）為初步目標，但如果一穿４０蚊，就可能要離場Ｂｙｅ ｂｙｅ啦。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

