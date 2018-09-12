《傳聞》中國最快年底５Ｇ營運牌照

《傳聞》中國移動（００９４１）走勢呈強，昨日（１１日）大跌市之中逆市上升０﹒３５

元，以７６﹒１５元，傳聞中國當局最快在年底發出５Ｇ營運牌照，目前一家獨大的中國移動，

在發展５Ｇ方面具有較大優勢，短期強勢可持續，可向上挑戰８０元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

