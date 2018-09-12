《傳聞》中東地緣政治不穩，國際油價持續高位運行。據悉國際油氣服務市場持續回暖，鑽
井等合約逐步增加，這對中海油田服務（０２８８３）股價有利好支持作用，昨日（１１日）上
升０﹒４４元，以７﹒２元收市，但現價不宜高追，可在７元邊緣低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
12/09/2018 09:24
《傳聞》中海油服（０２８８３）炒鑽井等合約逐步增加
《傳聞》中東地緣政治不穩，國際油價持續高位運行。據悉國際油氣服務市場持續回暖，鑽
井等合約逐步增加，這對中海油田服務（０２８８３）股價有利好支持作用，昨日（１１日）上
升０﹒４４元，以７﹒２元收市，但現價不宜高追，可在７元邊緣低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|生財有道12/09/2018
【嚟緊炒Ｄ乜】碧桂園冀銷售數據成為催化劑 等十元撈低也未遲！
|FOCUS12/09/2018
【FOCUS】「遠東陣營」集結 侵侵或臨四線作戰
|生財有道12/09/2018
油價續高企 油企開支增 油服行業需求終回升
|生財有道12/09/2018
上半年純利大增 中國重汽重組再加油
|國際動態12/09/2018
美4級颶風撲東岸 150萬人疏散
|生財有道11/09/2018
【新iPhone】傳21日正式發售 終可支援雙卡?!
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰