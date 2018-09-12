《傳聞》中海油服（０２８８３）炒鑽井等合約逐步增加

《傳聞》中東地緣政治不穩，國際油價持續高位運行。據悉國際油氣服務市場持續回暖，鑽

井等合約逐步增加，這對中海油田服務（０２８８３）股價有利好支持作用，昨日（１１日）上

升０﹒４４元，以７﹒２元收市，但現價不宜高追，可在７元邊緣低吸。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

