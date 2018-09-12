《傳聞》市場消息傳出，內地投行華興資本（０１９１１）將於本周五（１４日）起招股，
引入３名基礎投資者，包括螞蟻金服、私人銀行ＬＧＴ、雪湖資本（Ｓｎｏｗ Ｌａｋｅ
Ｆｕｎｄｓ）。
有報道指，華興資本上周四（６日）通過上市聆訊，計劃近日展開國際推介，９月２１日定
價，９月２７或２８日掛牌。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
12/09/2018 09:01
《傳聞》華興資本傳本周五招股，本月２７或２８日掛牌
《傳聞》市場消息傳出，內地投行華興資本（０１９１１）將於本周五（１４日）起招股，
引入３名基礎投資者，包括螞蟻金服、私人銀行ＬＧＴ、雪湖資本（Ｓｎｏｗ Ｌａｋｅ
Ｆｕｎｄｓ）。
有報道指，華興資本上周四（６日）通過上市聆訊，計劃近日展開國際推介，９月２１日定
價，９月２７或２８日掛牌。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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