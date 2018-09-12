《傳聞》華興資本傳本周五招股，本月２７或２８日掛牌

《傳聞》市場消息傳出，內地投行華興資本（０１９１１）將於本周五（１４日）起招股，

引入３名基礎投資者，包括螞蟻金服、私人銀行ＬＧＴ、雪湖資本（Ｓｎｏｗ Ｌａｋｅ

Ｆｕｎｄｓ）。

有報道指，華興資本上周四（６日）通過上市聆訊，計劃近日展開國際推介，９月２１日定

價，９月２７或２８日掛牌。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

