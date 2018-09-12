《傳聞》海航集團據報棄租中環交易廣場三期部分樓層

《傳聞》有外媒引述消息人士指出，海航集團放棄在中環一個並未使用的八層樓辦公空間，

以減少債務，中環交易廣場三期一些樓層正在招攬新租戶。

根據土地註冊處登記，海航集團簽署了一份９年期租約，於６月開始生效，直至２０２７年

５月。消息人士指，租約在３個月前開始，但海航集團沒有搬進這棟建築，也沒有裝修。



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