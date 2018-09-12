《傳聞》有外媒引述消息人士指出，海航集團放棄在中環一個並未使用的八層樓辦公空間，
以減少債務，中環交易廣場三期一些樓層正在招攬新租戶。
根據土地註冊處登記，海航集團簽署了一份９年期租約，於６月開始生效，直至２０２７年
５月。消息人士指，租約在３個月前開始，但海航集團沒有搬進這棟建築，也沒有裝修。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
12/09/2018 09:01
《傳聞》海航集團據報棄租中環交易廣場三期部分樓層
《傳聞》有外媒引述消息人士指出，海航集團放棄在中環一個並未使用的八層樓辦公空間，
以減少債務，中環交易廣場三期一些樓層正在招攬新租戶。
根據土地註冊處登記，海航集團簽署了一份９年期租約，於６月開始生效，直至２０２７年
５月。消息人士指，租約在３個月前開始，但海航集團沒有搬進這棟建築，也沒有裝修。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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