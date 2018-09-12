《魚缸博客》貿易開打買防守股，領展（００８２３）明智之選

《魚缸博客》貿易戰再起，加上新興貨幣市場釀讓危機，近排魚缸氣氛可以話麻麻地，早前

守失２７０００關口之後，睇情況可能會下試２６０００，喺市況咁動盪下，博客選股上都唔敢

咁進取，但睇云云咁多隻藍戰士，ＱＱ（００７００）遭受官媒連番打壓，要靠回購先暫時令股

價有起息，本地房地產股又受嚟緊加息同辣招影響，咁不如留意吓領展（００８２３）呢隻收租

股。

博客研究過領展呢隻ＲＥＩＴ，喺過去股價幾乎可以完全反映佢嘅資產淨值，而今年喺旺角

，由前工業貿易署大樓商場及寫字樓改建而成嘅Ｔ﹒Ｏ﹒Ｐ就正式開幕，擴大咗佢嘅物業資產，

唔單止喺觀塘海濱道同南豐發展嘅商廈，亦會喺２０１９年，對領展未來股價會有幫助，加上領

展近年有計劃地拆售旗下商場同車位，又計劃進軍神州大地，長遠仍然可以保持增長。

領展係房地產信託，稅後淨收入嘅９０巴仙要派畀投資者；同時借錢唔可以高過資產總值

４５巴仙，透明度高唔驚做數，投資者唔使心驚膽跳，更重要係領展坐擁全香江公屋商場資源，

就算貿易戰打到嚟，都仍然具一家防守性。

領展近年股息有增焦減，現息率達３﹒２７巴仙，對比花旗國１０年國債略高，不過現時

領展股價可能受大市拖累，１０天線穿２０天線，嚟緊可能會向下試７３銀左右位置，到時就可

以考慮吸納喇。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

