《傳聞共賞》美團中上水平定價，復星國際擬購英國商品經紀公司

《傳聞共賞》美團點評中上水平定價，料可一人一手

復星國際（００６５６）磋商收購英國商品經紀公司

山東黃金礦業入場費４６００元，集資最多８億美元

行業毛利難維持，基金套現潮蔓延至啤酒股

「搶出口」效應開始減退沽航運股



《昔日傳聞》華興資本（０１９１１）本周五起招股

海航集團退租交易廣場部分樓層

中國最快年底５Ｇ營運牌照

中海油服（０２８８３）炒鑽井等合約逐步增加

俄鋁（００４８６）受美國制裁擬準備減產

險企投資收益下降基金減持

內地增天然氣自產量落行中國石油（００８５７）

紫金（０２８９９）物色收購

有中小型銀行擬加紅簿仔息

中石化（００３８６）分拆將有眉目

比亞迪電子（００２８５）拓玻璃機殼市場

甲級商廈租金回軟沽太古地產（０１９７２）

保誠（０２３７８）大馬業務當地上市獲得批准

內地新媒體「３６氪」擬明年赴港上市

國美（００４９３）門店目標２０００間

貿易戰下資金沽匯控（００００５）

小微企信貸增買民生銀行（０１９８８）

大連萬達集團打算降低對ＡＭＣ持股

「鏈家」擬籌資２０億美元，商談香港或美國ＩＰＯ

平保（０２３１８）炒分拆惹北水

紫光（００３６５）炒資產整合芬佬沽利率敏感股

中國線上汽車銷售網「團車網」擬最快今年美國上市

造船訂單回增中船防務（００３１７）借勢反彈

中航工業（００２３２）炒再注資

物流地產開發商ＥＳＲ擬明年上市，集資１５億美元

深圳國際（００１５２）物色新物流園項目

粵投（００２７０）拓水資源業務

綠色動力（０１３３０）部署收購

中國華信洽售捷克資產予中信集團

ＴＣＬ電子（０１０７０）拓新業務



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

