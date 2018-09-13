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即市新聞

13/09/2018 09:01

《傳聞》復星國際（００６５６）磋商收購英國商品經紀公司

　　《傳聞》據外電引述市場消息人士指出，復星國際（００６５６）正就收購英國商品經紀公
司Ｍａｒｅｘ　Ｓｐｅｃｔｒｏｎ進行磋商，本月底料有公布。消息人士指，本次的洽購已討論
數月，暫時未知定價。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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