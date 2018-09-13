《傳聞》復星國際（００６５６）磋商收購英國商品經紀公司

《傳聞》據外電引述市場消息人士指出，復星國際（００６５６）正就收購英國商品經紀公

司Ｍａｒｅｘ Ｓｐｅｃｔｒｏｎ進行磋商，本月底料有公布。消息人士指，本次的洽購已討論

數月，暫時未知定價。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

