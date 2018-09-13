《傳聞》美團點評中上水平定價，獲１﹒７萬人入票，人人有份

《傳聞》內地綜合消費電商平台－美團點評（０３６９０）已截止招股，據悉獲約１﹒７萬

人入票，凍資２６億元，預料以招股價６０元至７２元的中上水平定價，於下周四（２０日）主

板掛牌。

市場消息指，美團點評若以公開集資１７﹒２９億元計算，相當於超額認購０﹒５倍，料最

終至少一人一手。

美團點評是繼小米集團（０１８１０）及中國鐵塔（００７８８）後，今年第三隻集資額過

１００億元的新股。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

