《傳聞》山東黃金礦業上市入場費４６００元，集資最多８億美元

《傳聞》根據報道引述市場消費人士指出，山東黃金礦業明天（１４日）起招股，將集資最

多８億美元（６２﹒４億港元），一手約４６００元，料於９月２０日定價。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

