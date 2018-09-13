  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/09/2018 11:58

《魚缸博客》油價升勢未止，中海油服（０２８３３）值得收集

　　《魚缸博客》花旗國對伊朗制裁增加全球供應憂慮，原油庫存跌幅大過預期，加上美金走弱
有利油價回升。「三桶油」之一嘅中海油（００８８３）今朝（１３日）一早最高更升至１４﹒
５６蚊創年六年半新高。中海油較早前派發嘅中期成績表理想，獲多家大行加入唱好行列。不過
今日博客焦點唔中海海，而係其姊妹公司中海油服（０２８８３）。
　　國務院近日表示加大國內勘探開發力度，深化油氣勘查開採管理體制改革，力爭喺２０２０
年底前，國內天然氣產量達至２０００億立方米以上。中金就發表報告，話改革方案利好油田服
務相關股，就例如中海油服，因為可以保證未來兩年石油或天然氣生產資本支出將增加，進一步
將資本支出與石油價格脫鈎，並提高收入增長可見度。
　　中海油服近日擺脫尋底走勢，噚日逆市飊升，一口氣重返１００天線（約７﹒４２３蚊）之
上。雖然中美貿易局勢緊張，但董事長齊美話中美貿易戰對公司無影響。他認為神州要提升能源
自給、確保能源供應安全，有助增加對公司技術服務嘅需求，例如老油田嘅增產技術，集團都會
爭取增加海外合同的數目。
　　睇嚟中海油服仍有大把潛力，但考慮到呢三日升勢略為喘急，可以等股價回吐到１００天線
附近部署收集博反彈，「他屐」可以上望４月高位９﹒０２６銀，但如果惟失守上個禮拜五
（７日）創下嘅今年低位６﹒６１銀就要止蝕啦。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
中國故事13/09/2018
【京城近觀】辦一張港澳台居住證
FOCUS13/09/2018
【FOCUS】蘋果系啟示 貿戰「Sell the news」
生財有道13/09/2018
【清邁直擊】買地起屋 港人打造香港村
國際動態13/09/2018
3新iPhone面世 Xs Max售9499港元起
生財有道12/09/2018
【嚟緊炒Ｄ乜】碧桂園冀銷售數據成為催化劑 等十元撈低也未遲！
FOCUS12/09/2018
【FOCUS】「遠東陣營」集結 侵侵或臨四線作戰
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【得獎名單】【etnet x i-access】第三屆聯大投資比賽 即答即賞200份獎品

【etnet x 雅虎香港】美國三藩市TechCrunch Disrupt即睇即答贏獎賞

【得獎名單】【etnet Bonus賞你】Natur-a有機天然無添加豆奶

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN