《魚缸博客》油價升勢未止，中海油服（０２８３３）值得收集

《魚缸博客》花旗國對伊朗制裁增加全球供應憂慮，原油庫存跌幅大過預期，加上美金走弱

有利油價回升。「三桶油」之一嘅中海油（００８８３）今朝（１３日）一早最高更升至１４﹒

５６蚊創年六年半新高。中海油較早前派發嘅中期成績表理想，獲多家大行加入唱好行列。不過

今日博客焦點唔中海海，而係其姊妹公司中海油服（０２８８３）。

國務院近日表示加大國內勘探開發力度，深化油氣勘查開採管理體制改革，力爭喺２０２０

年底前，國內天然氣產量達至２０００億立方米以上。中金就發表報告，話改革方案利好油田服

務相關股，就例如中海油服，因為可以保證未來兩年石油或天然氣生產資本支出將增加，進一步

將資本支出與石油價格脫鈎，並提高收入增長可見度。

中海油服近日擺脫尋底走勢，噚日逆市飊升，一口氣重返１００天線（約７﹒４２３蚊）之

上。雖然中美貿易局勢緊張，但董事長齊美話中美貿易戰對公司無影響。他認為神州要提升能源

自給、確保能源供應安全，有助增加對公司技術服務嘅需求，例如老油田嘅增產技術，集團都會

爭取增加海外合同的數目。

睇嚟中海油服仍有大把潛力，但考慮到呢三日升勢略為喘急，可以等股價回吐到１００天線

附近部署收集博反彈，「他屐」可以上望４月高位９﹒０２６銀，但如果惟失守上個禮拜五

（７日）創下嘅今年低位６﹒６１銀就要止蝕啦。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

