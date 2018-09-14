《傳聞》新奧能源（０２６８８）銷售量力保兩成增長

《傳聞》新奧能源（０２６８８）昨日（１３日）反彈１﹒１％，以７３﹒２５元收市。據

悉新奧繼續拓展內地天然氣新項目，預期天然氣銷售量未來保持兩成增長，對業績有正面影響，

７０元至７２元是低吸好機會。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

