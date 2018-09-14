《傳聞》險資增持內銀股

《傳聞》內銀股昨日（１３日）反彈力強，成為帶動港股回升的主要功臣。據聞內地保險資

金連日加注內銀股，入市對象包括中國建設銀行（００９３９）。建行昨日（１３日）以

６﹒５６元收市，上升３％，短期有力回升上６﹒８元至７元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

