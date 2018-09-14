《傳聞》據外電引述知情人士指，長江基建（０１０３８）擬將部分英國資產在倫敦首發上
市。
知情人士指出，長江基建正在和投資銀行探討通過一個數十億美元的基金將持有的特定英國
資產上市。該公司仍在討論擬上市實體的結構以及將由哪些資產組成，最終也可能決定不推進交
易。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
14/09/2018 09:01
《傳聞》長江基建擬分拆英國基礎設施業務倫敦上市
《傳聞》據外電引述知情人士指，長江基建（０１０３８）擬將部分英國資產在倫敦首發上
市。
知情人士指出，長江基建正在和投資銀行探討通過一個數十億美元的基金將持有的特定英國
資產上市。該公司仍在討論擬上市實體的結構以及將由哪些資產組成，最終也可能決定不推進交
易。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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