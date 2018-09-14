《傳聞》中投中信光大招商局洽購海航集團德銀股權

《傳聞》根據媒體引述市場消息人士報道，中國主權財富基金等大型投資者有意收購海航集

團所持有的德意志銀行股份。

報道引述消息人士指，海航計劃出售其持有的全部７﹒６％德銀股份，從而縮減全球資產計

劃。近日與海航集團接洽的潛在買家，包括：中投公司、中信集團、招商局集團及中國光大集團

，同時一些歐洲及美國投資者亦與海航集團接觸。

早前有消息指，中國要求海航集團出售持有的德銀股份，同時出售逾１００億美元（７８０

億港元）資產。



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