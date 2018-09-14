《魚缸博客》新地（１６）業績省鏡，可趁大市氣氛良好於現價追入

《魚缸博客》香江磚頭大佬新地（０００１６）啱啱就派咗成績表，截至今年六月底止全年

度純利近５００億銀，按年升咗２０巴仙，收入就錄得近８６０億銀走高近１０巴仙。其中，總

租金收入按年升８巴仙至近２４０億銀，又表示租金收入走高主要由於續租租金持續上升，同埋

新收租物業帶嚟嘅收益所致囉！佢仲好識做，向缸友們派每股中期息１﹒２銀息呢！全年就豪爽

派咗４﹒６５銀，較舊年多咗超過１３巴仙！

「孖屐」睇嚟都已經消化哂今年聯儲局加息嘅消息，預料對磚頭佬唔會有太大壓力。新地仲

話香江樓市嘅一手市場需求依然勁到「嘩嘩聲」，租樓、首置兼換樓嘅需求仲屬高企，認為未來

兩年嘅成交量仍然樂觀添！即係話，嚟緊業績仲可以睇高一線！

大摩都話佢掂，話新地業績符合「孖屐」預期，又讚佢合約銷售表現省鏡，股息增長仲要喺

咁多個香江地產大佬之中最勁個個，決定維持佢１４４蚊「他屐」，兼建議缸友們增持。高佬仲

上調新地嘅「他屐」，由１６６蚊至１６８蚊，兼維持「掃貨」評級咁囉！

睇返個公仔圖，新地喺今年年頭於十年高位１３８﹒４銀插旗後就一直碌落山，直至喺今個

禮拜一（１０日）低見１０９﹒７銀後築底反彈，然之後仲突破埋條十天（１１３﹒４３銀）同

廿天線（１１５﹒８４銀）！趁住而家大市氣氛有好轉跡象，可以現價追入，短線有望挑戰

１００天線（約１２１﹒１７５銀）為初步目標，但如果一跌穿１０９﹒７銀，就可能會再下試

紅底關啦！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

