《傳聞》美元強沽友邦（１２９９）昆侖（１３５）炒加快管道建設

《傳聞》友邦（０１２９９）股價走勢轉弱，一度跌至６２元，上周五（１４日）才重上

６４元。據悉亞洲貨幣匯價下跌，可能影響友邦匯兌收益，短期走勢取決於美元匯價，在６２元

至６５元將呈現反覆波動。

另一方面，昆侖能源（００１３５）上周五（１４日）創出一年高位上８﹒８３元，上升０

﹒１３元。據悉昆侖正爭取與加快支線管道建設項目，帶動天然氣銷售，業績可看高一線，短期

走勢不俗，可望上破９元大關。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

