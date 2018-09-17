《傳聞》市場上周再傳出中國電信業整合消息，支持三大電信股股價，當中中移動
（００９４１）走勢最突出，上周五（１４日）逼近７７元。若然中電信與聯通合併傳聞屬實，
顯然最有利是中移動，減少市場不必要競爭。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
17/09/2018 09:31
《傳聞》再傳中國電信業整合
《傳聞》市場上周再傳出中國電信業整合消息，支持三大電信股股價，當中中移動
（００９４１）走勢最突出，上周五（１４日）逼近７７元。若然中電信與聯通合併傳聞屬實，
顯然最有利是中移動，減少市場不必要競爭。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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