《傳聞》再傳中國電信業整合

《傳聞》市場上周再傳出中國電信業整合消息，支持三大電信股股價，當中中移動

（００９４１）走勢最突出，上周五（１４日）逼近７７元。若然中電信與聯通合併傳聞屬實，

顯然最有利是中移動，減少市場不必要競爭。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

