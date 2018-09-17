《傳聞》綠地控股就收購新昌集團（００４０４）多數股權進行商談

《傳聞》根據報道引述消息人士指，綠地控股就收購新昌集團（００４０４）的多數股權，

以及新昌營造廠有限公司所有股權進行商談，消息人士拒絕透露交易價值。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

