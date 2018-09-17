《傳聞》德國機械商ＫｒａｕｓｓＭａｆｆｅｉ年內在中國上市

《傳聞》根據報道指，德國機械製造商ＫｒａｕｓｓＭａｆｆｅｉ將在年底前在中國上市。

目前ＫｒａｕｓｓＭａｆｆｅｉ沒有法蘭克福上市的計劃。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

