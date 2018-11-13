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即市新聞

13/11/2018 11:58

《魚缸博客》中生製藥（０１１７７）研發力勁，輕注吸納博得過

　　《魚缸博客》話說早前醫藥佬因為「黑心疫苗」事件，搞到頭耷耷無哂ｍｏｏｄ，唔敢面對
一直支持佢哋嘅缸友們。不過，最近佢哋個個好生性，上演絕地反擊嘅招數，而其中嘅大佬代表
，中生製藥（０１１７７）就喺ｆｉｔ馬之一啦！
　　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ一直以嚟就喺佢地最重視嘅ａｓｓｅｔ，單單喺上半年，中生製藥用
以投入研發嘅開支，就已經佔咗總收入嘅１４巴仙。早前佢囝囝，南京正大天晴製藥研發嘅抗腫
瘤藥「注射用硼替佐米」，就獲祖國藥品監督管理局ａｐｐｒｏｖｅ咗有關嘅註冊文件喇。
　　中生製藥成績方面，今年上半年賺多咗２４巴仙至近１４億人仔；收入走高近三成至約９７
億人仔；毛利就飛高３３巴仙至７９億人仔。
　　中金都支持佢架，表示醫保支付結構嘅轉變可以鼓勵佢研發新產品，而新產品同時亦能夠推
動醫保嘅進度，令有關研發回報周期縮短，企業就順理成章進一步受益，最後畀咗個「掃貨」評
級過佢，「他屐」１４﹒５３銀，又好有信心旗下研發嘅「安羅替尼」同埋「克唑替尼」進入醫
保之後，會對公司嘅收入有顯著貢獻。
　　睇返個公仔圖，中生製藥由上個月月中開始反覆回升，今個月２號仲一度錄得單日急飇１１
巴仙，一口氣衝咗上８﹒１９銀位置，認真叻豬！缸友們不妨現價輕注吸納，以７﹒５銀作止蝕
位，初步先上望上周四（８日）嘅高位（８﹒４３銀）。中生製藥下星期四（２２日）就喺公布
第三季業績嘅大日子，或者可以成為股價走高嘅ｆｕｅｌ。雖然長線就依然靜待觀察，不過短炒
嘅話絕對喺不二之選，Ｓｕｐｅｒ！
　　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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