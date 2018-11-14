《傳聞共賞》海航百億賣集裝箱出租商，虛擬銀行申請三分一打回頭



《傳聞共賞》 海航出售集裝箱出租商Ｓｅａｃｏ，作價百億

虛擬銀行申請三分一打回頭，包括中銀（０２３８８）財團

太古地產逾２億元購２６伙鰂魚涌舊樓，擴商廈版圖

基金對Ａ股建倉近尾聲，中國太平新業務價值增長勝同業



《昔日傳聞》 匯豐巴西增聘過百人，攻大客戶主打企銀投行

內地豬企認飼料受污染，非洲豬瘟恐擴散

冠忠進一步增設巴士路線，內地風電棄風率續下降

法拉第未來美申強制執行緊急救濟裁決，冀為集資掃除障礙

中國明年煤炭需求或受貿易戰影響

內地客買港保險有便利措施，港醫療行業北上料政策出台

復星國際洽投資巴西牛肉生產商Ｍｉｎｅｒｖａ海外業務

中國將發５Ｇ牌照，小米明年初推出手機搶飲頭啖湯

英法圍堵中國，英欲加大對華為審查力度

內地將推新規，要求妥善處置金融資產類交易場所風險隱患

中電信（００７２８）勢獲菲電訊牌照

內地社保費率可能下調，車企減價促銷毛利率受壓

騰訊（００７００）旗下《王者榮耀》未成年在線時間減半

瑞幸咖啡展開新一輪融資，估值最高１５６億元

內地醞釀降證券交易成本，王老吉產品多元提升收入

ｉＰｈｏｎｅ華銷售轉差，蘋果全面減單

內地將陸續開放資本市場，動力電池行業產能過剩

證券無紙化有進展，最快年底諮詢

豐田汽車與北汽福田洽商，為北京冬奧巴士提供燃料電池

智能手機整固期未完，不排除減價促銷





《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

