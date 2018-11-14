《傳聞》基金對Ａ股建倉近尾聲，中國太平新業務價值增長勝同業

《傳聞》中國Ａ股開始出現不跟美股走勢，建立獨立走勢。據悉外資基金在Ａ股建倉接近尾

聲，隨時發力。中資券商股如中信證券（０６０３０）有留意價值，１４元承接力頗強。

另外，中國太平（００９６６）股價表現比平保（０２３１８）更加突出，昨日（１３日）

急升３％，以２７﹒５元收市。據悉新業務價值增長持續比同業為佳，在２５至２７元之間可繼

續吸納收集。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

