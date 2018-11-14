《傳聞》中國Ａ股開始出現不跟美股走勢，建立獨立走勢。據悉外資基金在Ａ股建倉接近尾
聲，隨時發力。中資券商股如中信證券（０６０３０）有留意價值，１４元承接力頗強。
另外，中國太平（００９６６）股價表現比平保（０２３１８）更加突出，昨日（１３日）
急升３％，以２７﹒５元收市。據悉新業務價值增長持續比同業為佳，在２５至２７元之間可繼
續吸納收集。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
14/11/2018 09:01
《傳聞》基金對Ａ股建倉近尾聲，中國太平新業務價值增長勝同業
《傳聞》中國Ａ股開始出現不跟美股走勢，建立獨立走勢。據悉外資基金在Ａ股建倉接近尾
聲，隨時發力。中資券商股如中信證券（０６０３０）有留意價值，１４元承接力頗強。
另外，中國太平（００９６６）股價表現比平保（０２３１８）更加突出，昨日（１３日）
急升３％，以２７﹒５元收市。據悉新業務價值增長持續比同業為佳，在２５至２７元之間可繼
續吸納收集。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|國際動態16/11/2018
紐限外國人買樓 禁購令研擴大
|生財有道15/11/2018
【綠置居】傳麗翠苑12月推出 綠表今期居屋唔中自動「補飛」?!
|生財有道15/11/2018
《開市Good Morning》熊麗萍：騰訊領展績後部署
|FOCUS15/11/2018
【FOCUS】珊珊臨三重漩渦 「硬脫歐」風險未除
|專訪15/11/2018
奇華黃嘉信談守業：慢擴內地市場 將斥逾2億擴大埔廠房
|生財有道15/11/2018
【綠色黃金】花旗參的二三事，港年入口250萬公斤
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰