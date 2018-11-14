《傳聞》鰂魚涌一帶正轉型商業社區，舊樓具重建價值，英皇道及芬尼街兩列多寶樓物業獲
財團斥資２﹒４４億元收購２６伙住宅，收購價介乎６６６﹒９萬元至１３１１萬元，平均收購
呎價約１﹒９萬元。新買家為Ｌｅｇｅｎｄ Ｌａｓｔｉｎｇ Ｌｉｍｉｔｅｄ，市傳買家為太
古地產（０１９７２），估計會重建商廈發展擴版圖。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
14/11/2018 09:01
《傳聞》太古地產逾２億元購２６伙鰂魚涌舊樓，擴商廈版圖
《傳聞》鰂魚涌一帶正轉型商業社區，舊樓具重建價值，英皇道及芬尼街兩列多寶樓物業獲
財團斥資２﹒４４億元收購２６伙住宅，收購價介乎６６６﹒９萬元至１３１１萬元，平均收購
呎價約１﹒９萬元。新買家為Ｌｅｇｅｎｄ Ｌａｓｔｉｎｇ Ｌｉｍｉｔｅｄ，市傳買家為太
古地產（０１９７２），估計會重建商廈發展擴版圖。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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