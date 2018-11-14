《傳聞》外電引述消息透露，海航正與顧問就潛在出售Ｓｅａｃｏ商討，估計作價達１０億
至１５億美元（約７８億至１１７億港元）。
消息人士表示，潛在競標者包括Ｏｒｉｘ、美國上市貨櫃租賃公司Ｔｒｉｔｏｎ
Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ。此外，加拿大退休基金安大略省教師退休基金（ＯＴＰＰ）亦就
競購事項表達初步興趣。海航、Ｏｒｉｘ、ＯＴＰＰ對此拒絕置評，Ｔｒｉｔｏｎ亦未評論。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
14/11/2018 09:01
《傳聞》海航出售集裝箱出租商Ｓｅａｃｏ，作價百億
《傳聞》外電引述消息透露，海航正與顧問就潛在出售Ｓｅａｃｏ商討，估計作價達１０億
至１５億美元（約７８億至１１７億港元）。
消息人士表示，潛在競標者包括Ｏｒｉｘ、美國上市貨櫃租賃公司Ｔｒｉｔｏｎ
Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ。此外，加拿大退休基金安大略省教師退休基金（ＯＴＰＰ）亦就
競購事項表達初步興趣。海航、Ｏｒｉｘ、ＯＴＰＰ對此拒絕置評，Ｔｒｉｔｏｎ亦未評論。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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