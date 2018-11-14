《魚缸博客》新創建（００６５９）見三年高位，前景睇高一線

《魚缸博客》魚缸繼續靜局，呢幾日都係有波幅無咩升幅，大家都等緊今日ＱＱ

（００７００）公布業績，不過綜合幾間券商對ＱＱ第三季嘅睇法都唔多好，相信今次業績都幾

難有驚喜，不過有人就話依加係買ＱＱ嘅時候，但缸友們都應該聽過「寧買當頭起，莫買當頭跌

」呢句話，所以點解唔留意吓一啲近期嘅強勢股呢？

好似九月中開始強勢嘅新創建（００６５９）大家可以留意吓。睇返新創建公仔圖，由九月

中開始展開升勢，突破咗橫行區，今日（１４日）仲上過１６﹒３４銀見２０１５年以嚟嘅新高

，相對魚缸九月開始拋上拋落，股價明顯跑贏大市，而且股息有４﹒８％都幾吸引啊。

睇返業績之前，或者博客講吓新創建係做咩先喇。其實佢業務廣泛，有飛機租賃業務，同時

亦有做道路、環境、建築同設施管理嘅業務，業務多元化，其中最被睇好嘅係佢嘅物流同航空業

務。

九月嘅時候佢就公布咗截至今年６月底止嘅全年業績，溢利有６０﹒６９億，按年增７﹒８

巴仙。每股基本盈利１﹒５６銀。每股派末期息０﹒４６銀。期內收入３５１﹒１５億，較去年

同期增１１﹒９巴仙；毛利３７﹒８３億，按年增４﹒５巴仙，收入同盈利都創新高，難怪股價

咁好睇啦！

睇埋佢前景啊，今年１月集團決定出售１１﹒０７巴仙嘅北京首都機場（００６９４）股權

，大約８億銀嘅出售溢利將於２０１８財政年度下半年入帳，其中亦有一部分係用嚟拓展飛機租

賃業務，早前集團持有５０巴仙股份嘅Ｇｏｓｈａｗｋ亦宣布，喺９月完成對ＳＫＹ

Ａｖｉａｔｉｏｎ嘅收購，令現時團體增加１８３架飛機，有效強化佢喺商務飛機租賃市場嘅地

位。

另外，博客之前都推過幾隻魚毛，都係從事物流同航空租賃業務，頗受基金投資者青睞，各

位缸友都可以留意吓呢類魚毛，可能會係嚟緊當炒嘅板塊！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

