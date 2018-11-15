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即市新聞

15/11/2018 09:00

《傳聞共賞》寶寶樹國際配售足額，Ａｌｉｐａｙ　ＨＫ進軍港鐵

　《傳聞共賞》　寶寶樹（０１７６１）國際配售足額
　　　　　　　　Ａｌｉｐａｙ　ＨＫ進軍港鐵，中標入閘機二維碼支付
　　　　　　　　冠捷代理飛利浦產品成亮點，新創建巴士加價快獲批

　《昔日傳聞》　海航出售集裝箱出租商Ｓｅａｃｏ，作價百億
　　　　　　　　虛擬銀行申請三分一打回頭，包括中銀（０２３８８）財團
　　　　　　　　太古地產逾２億元購２６伙鰂魚涌舊樓，擴商廈版圖
　　　　　　　　基金對Ａ股建倉近尾聲，中國太平新業務價值增長勝同業
　　　　　　　　匯豐巴西增聘過百人，攻大客戶主打企銀投行
　　　　　　　　內地豬企認飼料受污染，非洲豬瘟恐擴散
　　　　　　　　冠忠進一步增設巴士路線，內地風電棄風率續下降
　　　　　　　　法拉第未來美申強制執行緊急救濟裁決，冀為集資掃除障礙
　　　　　　　　中國明年煤炭需求或受貿易戰影響
　　　　　　　　內地客買港保險有便利措施，港醫療行業北上料政策出台
　　　　　　　　復星國際洽投資巴西牛肉生產商Ｍｉｎｅｒｖａ海外業務
　　　　　　　　中國將發５Ｇ牌照，小米明年初推出手機搶飲頭啖湯
　　　　　　　　英法圍堵中國，英欲加大對華為審查力度
　　　　　　　　內地將推新規，要求妥善處置金融資產類交易場所風險隱患
　　　　　　　　中電信（００７２８）勢獲菲電訊牌照
　　　　　　　　內地社保費率可能下調，車企減價促銷毛利率受壓
　　　　　　　　騰訊（００７００）旗下《王者榮耀》未成年在線時間減半
　　　　　　　　瑞幸咖啡展開新一輪融資，估值最高１５６億元
　　　　　　　　內地醞釀降證券交易成本，王老吉產品多元提升收入
　　　　　　　　ｉＰｈｏｎｅ華銷售轉差，蘋果全面減單
　　　　　　　　　　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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