《傳聞》冠捷科技（００９０３）股價昨日（１３日）急升三成，以０﹒８５元收市。據悉
冠捷代理飛利浦等電視、電腦與手機，將成為業務新亮點，惟股價升勢過急，現價不宜高追，宜
回落至０﹒７元至０﹒７５元低吸，較具值博率。
新創建（００６５８）股價有異動，向上突破１６元阻力，升上１６﹒３５元。據悉新創建
旗下巴士加價快將獲批，加上飛機租賃業務快速增長，支持股價跑贏整體大市，短期可看高一線
。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
15/11/2018 09:01
《傳聞》冠捷代理飛利浦產品成亮點，新創建巴士加價快獲批
《傳聞》冠捷科技（００９０３）股價昨日（１３日）急升三成，以０﹒８５元收市。據悉
冠捷代理飛利浦等電視、電腦與手機，將成為業務新亮點，惟股價升勢過急，現價不宜高追，宜
回落至０﹒７元至０﹒７５元低吸，較具值博率。
新創建（００６５８）股價有異動，向上突破１６元阻力，升上１６﹒３５元。據悉新創建
旗下巴士加價快將獲批，加上飛機租賃業務快速增長，支持股價跑贏整體大市，短期可看高一線
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《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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