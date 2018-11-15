《傳聞》中國母嬰社區平台寶寶樹（０１７６１）今日（１５日）起招股，據市場消息透露
，寶寶樹首日國際配售已獲足額認購。
寶寶樹（０１７６１）招股價６﹒８至８﹒８元，一手５００股，入場費約４４４４元。最
多集資約２２﹒０３億元，較早前傳聞計劃籌資１０億美元（約７８億港元）大幅縮水近７成。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
15/11/2018 09:01
《傳聞》寶寶樹（０１７６１）國際配售足額
《傳聞》中國母嬰社區平台寶寶樹（０１７６１）今日（１５日）起招股，據市場消息透露
，寶寶樹首日國際配售已獲足額認購。
寶寶樹（０１７６１）招股價６﹒８至８﹒８元，一手５００股，入場費約４４４４元。最
多集資約２２﹒０３億元，較早前傳聞計劃籌資１０億美元（約７８億港元）大幅縮水近７成。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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