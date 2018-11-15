《傳聞》Ａｌｉｐａｙ ＨＫ繼夥拍小巴公司，推出二維碼付車費服務後，最快２０２０年
將進軍港鐵（０００６６）大部分車站的出入閘機。
港鐵早前曾招標，邀請承辦商為車站出入閘機提供移動支付，料將有結果。據悉由
Ａｌｉｐａｙ ＨＫ中標，屆時會在港鐵市區各線（機鐵、輕鐵除外）提供ＱＲ Ｃｏｄｅ出入
閘服務，料各站每排閘機之中，至少有兩部支援ＱＲ Ｃｏｄｅ出入閘。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
15/11/2018 09:01
《傳聞》Ａｌｉｐａｙ ＨＫ進軍港鐵，中標入閘機二維碼支付
《傳聞》Ａｌｉｐａｙ ＨＫ繼夥拍小巴公司，推出二維碼付車費服務後，最快２０２０年
將進軍港鐵（０００６６）大部分車站的出入閘機。
港鐵早前曾招標，邀請承辦商為車站出入閘機提供移動支付，料將有結果。據悉由
Ａｌｉｐａｙ ＨＫ中標，屆時會在港鐵市區各線（機鐵、輕鐵除外）提供ＱＲ Ｃｏｄｅ出入
閘服務，料各站每排閘機之中，至少有兩部支援ＱＲ Ｃｏｄｅ出入閘。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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