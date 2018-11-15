《傳聞》雅居樂（０３３８３）公布計劃發行美元優先票據，市場消息指出，集團計劃發行
２年期美元票據，初步指導價格在９﹒５％區域。預期票據獲穆迪Ｂａ３、標普ＢＢ信貸評級。
雅居樂表示所得款項主要用於為若干現有境內及離岸債務再融資。瑞銀為獨家全球協調人，
並與匯豐及渣打同為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
15/11/2018 13:05
《傳聞》雅居樂發２年期美元優先票據，初步指導價格９﹒５％區域
《傳聞》雅居樂（０３３８３）公布計劃發行美元優先票據，市場消息指出，集團計劃發行
２年期美元票據，初步指導價格在９﹒５％區域。預期票據獲穆迪Ｂａ３、標普ＢＢ信貸評級。
雅居樂表示所得款項主要用於為若干現有境內及離岸債務再融資。瑞銀為獨家全球協調人，
並與匯豐及渣打同為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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