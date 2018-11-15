《傳聞》據外媒引述市場消息人士指出，總部設在山西省太原市的股份制商業銀行－－晉商
銀行，計劃明年在香港通過首次公開發售（ＩＰＯ）上市，集資６億美元（約４７億港元）。
據晉商銀行網頁資料顯，集團在今年６月底資產總額、存款餘額、貸款餘額分別達到
２０８７﹒３億元（人幣．下同）、１３９７﹒５７億元、１０４３﹒８８億元。自２０１０年
起連續跨入全球前１０００家銀行行列，目前全球排名４４０位，進入銀監會監管評級二級行行
列。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
15/11/2018 13:18
《傳聞》晉商銀行擬明年在港上市，集資６億美元
《傳聞》據外媒引述市場消息人士指出，總部設在山西省太原市的股份制商業銀行－－晉商
銀行，計劃明年在香港通過首次公開發售（ＩＰＯ）上市，集資６億美元（約４７億港元）。
據晉商銀行網頁資料顯，集團在今年６月底資產總額、存款餘額、貸款餘額分別達到
２０８７﹒３億元（人幣．下同）、１３９７﹒５７億元、１０４３﹒８８億元。自２０１０年
起連續跨入全球前１０００家銀行行列，目前全球排名４４０位，進入銀監會監管評級二級行行
列。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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