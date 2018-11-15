《傳聞》九鼎集團擬售香港富通保險，作價最高達２５億美元

《傳聞》據《路透》引述三名消息人士透露，中國綜合性投資公司九鼎集團已在為旗下香港

保險業務富通保險尋找買家，作價２０億至２５億美元。

九鼎集團已聘請花旗負責出售事宜，第二輪競購預計在未來幾周進行，潛在競購者包括香港

綜合性企業周大福和亞洲私募股權公司ＰＡＧ。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

