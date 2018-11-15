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即市新聞

15/11/2018 11:58

《魚缸博客》ＱＱ買唔買得過？嚟緊食胡業務要睇呢個！

　　《魚缸博客》噚日ＱＱ（００７００）終於派咗成績表，表現不過不失，都叫做勝預期，所
以今日都高開逾４％，但ＱＱ發力有咩用，大市依然走弱。
　　至於ＱＱ買唔買得過？博客永遠都會答：「買得過，但要睇咩位買。」同大家解讀下呢份業
績先。１０月份ＱＱ試過重組旗下業務，大方向包括網絡媒體、社交媒體、雲業務同廣告業務，
概念上好似無咩點提到遊戲。
　　意味咩嘢？就係ＱＱ想靠遊戲食胡嘅光景不再！睇返業績報告回顧部分，入面寫「收入同比
增長２４％，主要受惠於支付相關服務、網絡廣告、數字內容銷售及雲服務的增長。」從文字解
讀層面上，ＱＱ未來都將會靠呢幾樣嘢食胡，而遊戲將會掰掰。
　　問題嚟啦！騰訊手遊嘅課金模式，一路都係「低成本、高效益」嘅收入，見邊隻多人玩，就
一口氣用一億幾千萬買間公司返嚟，再做遊戲漢化同在地化。「王者榮耀」之前毛利咁勁，都係
靠賣啲遊戲皮膚，基本上都係人力成本為主，以ＱＱ嘅規模而言，投入嘅成本只係九牛一毛。
　　阿爺點解要捏死ＱＱ手遊？無人知，但目前ＱＱ做得比較好就係雲業務同廣告事頻業務。
ＱＱ係本身架構上已有一定嘅規模經濟，要做得好其實唔難。問題在於呢幾款業務競爭好大，
ＱＱ要打低對手，就可能要靠「廉價」「高質」「免費」呢種手段，當中雲業務做算係做得幾標
青。
　　大家可能以為，雲業務咪只係將啲資料放上網畀人拎返落嚟，有幾賺錢啊？咁你就未免想得
太簡單啦。雲端有分「軟體雲」、「基礎雲」、「平台雲」，簡單來說，就係你用緊嘅
Ｇｏｏｇｌｅ　ｄｒｉｖｅ、Ａｐｐ入面嘅資訊，甚至一啲即時運算，都要用到雲系統，所以需
求量大之餘，競爭都好大，相信不久將來，ＱＱ都靠呢樣食胡，只要一日手機要用ＡＰＰ，都要
靠雲端去支持先運行到。
　　但雲業務盈收當然唔似遊戲咁有爆發性增長，所以ＱＱ依家嘅股價只係受遊戲因素影響，而
唔係因為雲服務原因。加上目前ＱＱ嘅ＰＥ去到三十倍，兩個字：「好貴！」。投資者真係想入
手，短線操作可能要等佢回到２５０銀咁上下博佢反彈，最大升幅最多都係３０銀左右就要走。
如果長期投資者而言，要等ＰＥ回落到２自頭先可以考慮，咁ＱＱ股價可能要回到百幾蚊先開始
留意下。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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