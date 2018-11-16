《傳聞》市場消息稱，歐美大行將轉狀唱好Ａ股，相關報告會陸續出台。由１１月至今，Ａ
股走勢明顯好轉，券商股可以繼續吸納。海通証券（０６８３７）昨日（１５日）收８﹒３５元
升０﹒１６元，短期目標看８﹒８元至９元。
另外，三大內地電訊股昨日不約而同顯著上升，傳聞將加快推行混改步伐，其中中國移動（
００９４１）表現尤其強勢，昨日收７６﹒４５元升１﹒３５元，有望重上８０元水平。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
16/11/2018 09:01
《傳聞》歐美大行將轉軚唱好Ａ股，內地加快電訊業混改步伐
《傳聞》市場消息稱，歐美大行將轉狀唱好Ａ股，相關報告會陸續出台。由１１月至今，Ａ
股走勢明顯好轉，券商股可以繼續吸納。海通証券（０６８３７）昨日（１５日）收８﹒３５元
升０﹒１６元，短期目標看８﹒８元至９元。
另外，三大內地電訊股昨日不約而同顯著上升，傳聞將加快推行混改步伐，其中中國移動（
００９４１）表現尤其強勢，昨日收７６﹒４５元升１﹒３５元，有望重上８０元水平。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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