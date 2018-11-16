《傳聞》銷售火鍋料底的頤海國際（０１５７９）股價昨日（１５日）創新高，升上
２２﹒３元，漲近７％。據悉頤海將推出新產品與拓展第三方餐飲銷售渠道，以保持收入增加勢
頭，宜待股價回落至２０元邊緣低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
16/11/2018 09:01
《傳聞》頤海（０１５７９）拓展第三方餐飲銷售渠道
《傳聞》銷售火鍋料底的頤海國際（０１５７９）股價昨日（１５日）創新高，升上
２２﹒３元，漲近７％。據悉頤海將推出新產品與拓展第三方餐飲銷售渠道，以保持收入增加勢
頭，宜待股價回落至２０元邊緣低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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