《傳聞》碧桂園考慮發行可轉換債券，籌集最少１０億美元

《傳聞》市場消息人士透露，碧桂園（０２００７）考慮發行可轉換債券，籌集至少１０億

美元，所得資金用於２０１９年１月到期可轉債的再融資。

消息指出，該公司一直在考慮不同的融資計劃。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

