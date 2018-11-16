《傳聞》市場消息人士透露，碧桂園（０２００７）考慮發行可轉換債券，籌集至少１０億
美元，所得資金用於２０１９年１月到期可轉債的再融資。
消息指出，該公司一直在考慮不同的融資計劃。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
16/11/2018 14:47
《傳聞》碧桂園考慮發行可轉換債券，籌集最少１０億美元
《傳聞》市場消息人士透露，碧桂園（０２００７）考慮發行可轉換債券，籌集至少１０億
美元，所得資金用於２０１９年１月到期可轉債的再融資。
消息指出，該公司一直在考慮不同的融資計劃。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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