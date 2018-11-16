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即市新聞

16/11/2018 11:58

《魚缸博客》５Ｇ概念板塊有追捧，中通服短線有望挑戰山頂位！

　　《魚缸博客》香江魚缸喺重磅大佬ＱＱ（００７００）帶動下，重越二萬六關同條十天線（
２５９３８點），但畢竟企鵝季績嚴格嚟講只係中規中矩，嚟緊第四季業績「孖屐」都唔敢過於
樂觀，好難繼續推升大市。加上中美貿易形勢再現暗湧，花旗國嘅貿易代表啱啱先話對神州嘅關
稅措施係唔會暫停；歐洲又因為米字國脫歐協議難過關，以及意大利財政預算同歐盟傾唔掂數而
「立立亂」，美金又因此乘勢反彈，魚缸後市都難行大運。
　　後市仍然咁唔穩定，缸友都係選擇返Ｄ具有話題性嘅板塊，近排雖然有唔少科技股腳軟碌返
落嚟，但同５Ｇ概念有關嘅板塊，無論喺Ａ場定係香江，都持續有資金流入，而香江嘅５Ｇ代表
神州通信服務（００５５２）、中興通訊（００７６３）同長飛光纖（０６８６９）都有超過半
成升幅落袋。
　　神州近年大灑金錢大搞５Ｇ，三大電訊商自然都要洗多咗錢，即係每年嘅資本開支都有上升
趨勢，中通服為神州最大嘅電訊基建服務提供商，而神州三大電訊商又同時揸住中通服嘅股份，
股東背景咁強勁，喺爭取５Ｇ訂單上會有相當優勢。除此之外，中通服近年嘅轉型步伐都持續加
快，喺數字化服務領域都攞到良好成績，並帶動上半年收入增速創近６年新高，上升超過１３巴
仙，至５０７﹒９２億人仔；中期多賺近９巴仙，至１５﹒９５億人仔。
　　走勢方面，中通服喺１０月頭高見７﹒６銀破頂後一直回落，當向下觸及１００天線
（５﹒７７銀）後均見反彈，近日資金持續流入５Ｇ板塊下，更向上衝破多條平均線，可考慮於
５０天線（６﹒５９銀）附近吸納，短線有望挑戰７﹒６銀山頂位。
　　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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