《傳聞》５Ｇ網絡有望比預期提早啟動，據悉中國電信（００７２８）在深圳軟件產業基地
興建數十個５Ｇ站點，以推動５Ｇ稍後全面商用。中國電信５Ｇ概念十足，可支持股價企穩４元
水平。
另外，市場消息稱，為配合最新市況變化與部署年結，近期基金頻頻換馬，減持防守股份如
醫藥股，轉而吸納進取型股份，例如中金公司（０３９０８），追貼Ａ股走勢，投資者在
１４﹒４元至１４﹒６元的水平仍可留意。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
19/11/2018 09:05
《傳聞》中電信建５Ｇ站點；基金換馬轉吸納進取型股份
《傳聞》５Ｇ網絡有望比預期提早啟動，據悉中國電信（００７２８）在深圳軟件產業基地
興建數十個５Ｇ站點，以推動５Ｇ稍後全面商用。中國電信５Ｇ概念十足，可支持股價企穩４元
水平。
另外，市場消息稱，為配合最新市況變化與部署年結，近期基金頻頻換馬，減持防守股份如
醫藥股，轉而吸納進取型股份，例如中金公司（０３９０８），追貼Ａ股走勢，投資者在
１４﹒４元至１４﹒６元的水平仍可留意。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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