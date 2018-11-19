《傳聞》貝萊德擬申請中國公募基金牌照，另洽售中銀基金管理股權

《傳聞》外電引述市場消息人士指出，貝萊德考慮在中國尋求公募基金牌照，以及成立控股

合資企業的可能。

另一方面，貝萊德正在洽談出售所持中銀基金管理有限公司１６﹒５％的股份。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

