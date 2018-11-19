《傳聞》新東方在綫在港上市，收集投資者認購意向

《傳聞》騰訊（００７００）持股的在線教育服務供應商新東方在綫已通過在港上市聆訊，

開市收集投資者認購意向。

新東方在線主要提供大學、Ｋ１２及學前教育線上課程。

早前市場消息指出，集資上市集資２億至３億美元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

