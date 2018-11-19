《傳聞》據外電報道引述市場消息人士指出，中國明年初將開始接受外國保險公司控股在華
合資公司的申請，更正考慮准許外資在華成立獨資保險公司。
據報當局最早於明年一季度公布正式指導方針和在不久後開始接受外國保險公司的申請，其
中，保誠（０２３７８）和永明金融曾表示有興趣增持中國業務股份，而富衛保險也在爭取獲得
監管部門批准，以成立一家持有多數股權的合資保險公司。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
19/11/2018 13:05
《傳聞》內地放寬外資控股險商，富衛保誠永明擬申請
《傳聞》據外電報道引述市場消息人士指出，中國明年初將開始接受外國保險公司控股在華
合資公司的申請，更正考慮准許外資在華成立獨資保險公司。
據報當局最早於明年一季度公布正式指導方針和在不久後開始接受外國保險公司的申請，其
中，保誠（０２３７８）和永明金融曾表示有興趣增持中國業務股份，而富衛保險也在爭取獲得
監管部門批准，以成立一家持有多數股權的合資保險公司。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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