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即市新聞

19/11/2018 11:58

《魚缸博客》信義光能海外銷售勁繼續推升毛利率，可現價吸納！

　　《魚缸博客》光伏佬近排好叻仔，其中信義光能（００９６８）直情喺云云大佬入面大熱跑
出。身為全球最大嘅ｓｏｌａｒ光伏玻璃製造商之一，截至上年底止，一共擁有日熔量為六千八
百噸嘅生產線，佔全球超過三成嘅「孖屐些牙」。
　　事實上，６月初光伏板塊就受到祖國公布嘅「５３１新政」內嘅下降補貼兼規模限制影響，
令到該公司收入佔比高達７４巴仙嘅ｓｏｌａｒ玻璃需求放緩，搞到上半年收入少咗超過２１巴
仙。不過，最近國家能源局再表示，祖國喺２０２２年之前依然會維持光伏補貼，又
ｐｒｏｍｉｓｅ下年相關政策會加快出台添。
　　除咗有國策帶動之外，公司嘅海外銷售比重亦錄得上升，而ｐｒｏｄｕｃｔ　
ｐｏｒｔｆｏｌｉｏ又加重咗喺毛利較高嘅太陽能加工玻璃上面，仲表示會喺大馬新增日熔量為
一千噸嘅ｓｏｌａｒ玻璃生產線，預料喺年底準備商業生產，需求回暖嘅趨勢令毛利率優勢更能
有力發揮。該分部上半年嘅毛利率依然錄得走高近半成至逾３３巴仙，維持住佢喺行內身為大佬
嘅氣勢。
　　瑞銀都發表報告話佢掂，表示由於政策轉向嘅源故，「孖屐」對祖國ｓｏｌａｒ　
ｅｎｅｒｇｙ嘅需求預期會回升返去５月底之前嘅水平，又話海外嘅需求增長可能會超出預期，
光伏行業嘅估值會回復５月底嘅水平，俾咗個「買貨」評級過佢，「他屐」３﹒４銀。
　　睇返個公仔圖，該股嘅股價已經連續走高四個星期，期間累升超過３２巴仙，向上突破哂所
有主要周線，趁住宜家因分拆太陽能業務上市嘅消息急升之後嘅消化階段，缸友們不妨現價買入
，如果跌到廿天線（２﹒７５銀）就要考慮斬纜啦！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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