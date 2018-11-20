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即市新聞

20/11/2018 09:00

《傳聞共賞》蘋果再削單ＸＲ減三分一，匯豐恒生研調升薪酬支出



　《傳聞共賞》　蘋果再削減訂單，ｉＰｈｏｎｅ　ＸＲ減單達三分一
　　　　　　　　匯豐恆生研調升薪酬支出，恆生增幅３﹒５％至４％
　　　　　　　　ＴＮＧ擬在美國上市，集資最多３億美元
　　　　　　　　大戶豪賭美元下跌押注金礦股，中移明年推主品牌５Ｇ手機

　《昔日傳聞》　貝萊德擬申請中國公募基金牌照，另洽售中銀基金管理股權
　　　　　　　　中電信建５Ｇ站點，基金換馬轉吸納進取型股份
　　　　　　　　新東方在綫在港上市，收集投資者認購意向
　　　　　　　　礦機商嘉楠耘智擱置今年上市
　　　　　　　　頤海（０１５７９）拓展第三方餐飲銷售渠道
　　　　　　　　歐美大行將轉軚唱好Ａ股，內地加快電訊業混改步伐
　　　　　　　　寶寶樹（０１７６１）國際配售足額
　　　　　　　　冠捷代理飛利浦產品成亮點，新創建巴士加價快獲批
　　　　　　　　九鼎集團擬售香港富通保險，作價最高達２５億美元
　　　　　　　　海航出售集裝箱出租商Ｓｅａｃｏ，作價百億
　　　　　　　　虛擬銀行申請三分一打回頭，包括中銀（０２３８８）財團
　　　　　　　　太古地產逾２億元購２６伙鰂魚涌舊樓，擴商廈版圖
　　　　　　　　基金對Ａ股建倉近尾聲，中國太平新業務價值增長勝同業
　　　　　　　　匯豐巴西增聘過百人，攻大客戶主打企銀投行
　　　　　　　　內地豬企認飼料受污染，非洲豬瘟恐擴散
　　　　　　　　冠忠進一步增設巴士路線，內地風電棄風率續下降
　　　　　　　　法拉第未來美申強制執行緊急救濟裁決，冀為集資掃除障礙
　　　　　　　　中國明年煤炭需求或受貿易戰影響
　　　　　　　　內地客買港保險有便利措施，港醫療行業北上料政策出台
　　　　　　　　復星國際洽投資巴西牛肉生產商Ｍｉｎｅｒｖａ海外業務

　　　　　　　　　　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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