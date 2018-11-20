《傳聞共賞》蘋果再削單ＸＲ減三分一，匯豐恒生研調升薪酬支出





《傳聞共賞》 蘋果再削減訂單，ｉＰｈｏｎｅ ＸＲ減單達三分一

匯豐恆生研調升薪酬支出，恆生增幅３﹒５％至４％

ＴＮＧ擬在美國上市，集資最多３億美元

大戶豪賭美元下跌押注金礦股，中移明年推主品牌５Ｇ手機



《昔日傳聞》 貝萊德擬申請中國公募基金牌照，另洽售中銀基金管理股權

中電信建５Ｇ站點，基金換馬轉吸納進取型股份

新東方在綫在港上市，收集投資者認購意向

礦機商嘉楠耘智擱置今年上市

頤海（０１５７９）拓展第三方餐飲銷售渠道

歐美大行將轉軚唱好Ａ股，內地加快電訊業混改步伐

寶寶樹（０１７６１）國際配售足額

冠捷代理飛利浦產品成亮點，新創建巴士加價快獲批

九鼎集團擬售香港富通保險，作價最高達２５億美元

海航出售集裝箱出租商Ｓｅａｃｏ，作價百億

虛擬銀行申請三分一打回頭，包括中銀（０２３８８）財團

太古地產逾２億元購２６伙鰂魚涌舊樓，擴商廈版圖

基金對Ａ股建倉近尾聲，中國太平新業務價值增長勝同業

匯豐巴西增聘過百人，攻大客戶主打企銀投行

內地豬企認飼料受污染，非洲豬瘟恐擴散

冠忠進一步增設巴士路線，內地風電棄風率續下降

法拉第未來美申強制執行緊急救濟裁決，冀為集資掃除障礙

中國明年煤炭需求或受貿易戰影響

內地客買港保險有便利措施，港醫療行業北上料政策出台

復星國際洽投資巴西牛肉生產商Ｍｉｎｅｒｖａ海外業務





《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

